23 человека арестованы по делу о краже денег у участников СВО в Шереметьеве

23 человека, в том числе пять полицейских из патрульно-постовой службы линейного управления (ЛУ) МВД РФ, арестованы по уголовному делу, связанному с обманом участников СВО таксистами в аэропорту Шереметьево.
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