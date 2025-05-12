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23 человека арестованы по делу о краже денег у участников СВО в Шереметьеве

23 человека арестованы по делу о краже денег у участников СВО в Шереметьеве

23 человека, в том числе пять полицейских из патрульно-постовой службы линейного управления (ЛУ) МВД РФ, арестованы по уголовному делу, связанному с обманом участников СВО таксистами в аэропорту Шереметьево.

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