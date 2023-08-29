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А раньше почему молчали? Немцы рассекретили информацию о том, кто стоит за взрывом "Северных потоков" — увы, это не американцы

А раньше почему молчали? Немцы рассекретили информацию о том, кто стоит за взрывом "Северных потоков" — увы, это не американцы

В сентябре прошлого года Европу потряс поистине масштабный по степени абсурда и внезапности теракт, который стал одним из самых белых пятен всего общеизвестного конфликта.

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