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Царьград

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Associated Press: В Газе рухнул дом, погибли 19 человек

Associated Press: В Газе рухнул дом, погибли 19 человек

В Газе 16 сентября в результате обрушения жилого здания, ранее повреждённого израильскими ударами, погибли по меньшей мере 19 человек, включая восемь детей и пять женщин.

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