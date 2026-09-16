Associated Press: В Газе рухнул дом, погибли 19 человек

В Газе 16 сентября в результате обрушения жилого здания, ранее повреждённого израильскими ударами, погибли по меньшей мере 19 человек, включая восемь детей и пять женщин.
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