Эта мадам прописала у себя 10593 мигранта. И считает, что права

Liudmila Kosteley

Виноваты прежде всего ПАСПОРТНЫЕ СЛУЖБЫ. У нас была однокомнатная квартира, в Ленинграде. Там у нас уже было 5 человек семьи прописано.Я с мужем и 3 детей. Мы хотели взять к себе стариков родителей мужа. Блокадников. Отца послали в область работать. А тогда нельзя было иметь на одну семью две квартиры. Они свою сдали. Им обещали, когда будут возвращаться, предоставить жил.площадь. Но как у нас бывает....А я, как многодетная (тогда 3 ребёнка, были многодетные) просто так, посмеяться, написала письмо М.С. Горбачёву. Без всякой жалобы. А муж, смеясь, ещё сказал, чтобы я на конверте написала "Депутату, Горбачёву". И что же? Через 3 месяца, мне дали 4-х комнатную квартиру. У Горбачёва как раз, была программа (в Ленинграде)-"Многодетный Рай". Настроили квартир в "ОЗЕРКАХ", Это как и Хрущёв, настроил "хрущёвок", чтобы очередь "рассосалась". Ну я это пишу почему? Тогда соблюдались ЗАКОНЫ, на человека 6 метров (больше не прописывали) даже старых родителей, Блокадников, инвалида ВОВ. В ЖЭК, и в паспортных столах ВСЕ данные по квартирам есть. Зато, БЕСПЛАТНО сразу дали квартиру. Думаете я одна такая была? Я когда была в Род.доме, там рожала женщина четвёртого ребёнка. Её муж прибежал за справкой, им прямо, ещё находясь в род.доме, дали 4-х к.кв.А почему сейчас нет таких программ (для своих). Вот и рожают мало, зато мигранты стараются. Это так скоро, мигранты превысят КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ. Вот и надо, начинать с полиции, чистить.