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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Игорь Васиков
    Проще отменить эту регистрацию и все следующие оформленные документы посыпятся. Даже гражданство.Эта мадам прописа...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Виноваты прежде всего ПАСПОРТНЫЕ СЛУЖБЫ. У нас была однокомнатная квартира, в Ленинграде. Там у нас уже было 5 челове...Эта мадам прописа...
  • Владимир Акулов
    Продажная  полиция  здесь в  деле...Торгуют  мигрантами.Эта мадам прописа...

Эта мадам прописала у себя 10593 мигранта. И считает, что права

Эта мадам прописала у себя 10593 мигранта. И считает, что права

В Обнинске на днях судили печально известную пенсионерку, Татьяну Котляр.Котляр начиная с 2009 года фиктивно прописала в своей квартире 10 593 мигрантов.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Продажная  полиция  здесь в  деле...Торгуют  мигрантами.
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2 час.
Liudmila Kosteley
Виноваты прежде всего ПАСПОРТНЫЕ СЛУЖБЫ. У нас была однокомнатная квартира, в Ленинграде. Там у нас уже было 5 человек семьи прописано.Я с мужем и 3 детей. Мы хотели взять к себе стариков родителей мужа. Блокадников. Отца послали в область работать. А тогда нельзя было иметь на одну семью две квартиры. Они свою сдали. Им обещали, когда будут возвращаться, предоставить жил.площадь. Но как у нас бывает....А я, как многодетная (тогда 3 ребёнка, были многодетные) просто так, посмеяться, написала письмо М.С. Горбачёву. Без всякой жалобы. А муж, смеясь, ещё сказал, чтобы я на конверте написала &quot;Депутату, Горбачёву&quot;. И что же? Через 3 месяца, мне дали 4-х комнатную квартиру. У Горбачёва как раз, была программа (в Ленинграде)-&quot;Многодетный Рай&quot;. Настроили квартир в &quot;ОЗЕРКАХ&quot;, Это как и Хрущёв, настроил &quot;хрущёвок&quot;, чтобы очередь &quot;рассосалась&quot;. Ну я это пишу почему? Тогда соблюдались ЗАКОНЫ, на человека 6 метров (больше не прописывали) даже старых родителей, Блокадников, инвалида ВОВ. В ЖЭК, и в паспортных столах ВСЕ данные по квартирам есть. Зато, БЕСПЛАТНО сразу дали квартиру. Думаете я одна такая была? Я когда была в Род.доме, там рожала женщина четвёртого ребёнка. Её муж прибежал за справкой, им прямо, ещё находясь в род.доме, дали 4-х к.кв.А почему сейчас нет таких программ (для своих). Вот и рожают мало, зато мигранты стараются. Это так скоро, мигранты превысят КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ. Вот и надо, начинать с полиции, чистить.
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2 час.
Игорь Васиков
Проще отменить эту регистрацию и все следующие оформленные документы посыпятся. Даже гражданство.
Ответить
1 час.

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