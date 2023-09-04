Собянин сообщил о росте выпуска продукции машиностроения в Москве

После нескольких десятилетий депрессии эта отрасль промышленности переживает настоящий подъем Стало известно, что предприятия Москвы, специализирующиеся на производстве машин и комплектующих, активно развиваются и увеличивают выпуск продукции.
После нескольких десятилетий депрессии эта отрасль промышленности переживает настоящий подъем Стало известно, что предприятия Москвы, специализирующиеся на производстве машин и комплектующих, активно развиваются и увеличивают выпуск продукции.
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