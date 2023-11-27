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5 вещей, о которых говорит наличие большого числа мужчин в жизни женщины

Давайте честно — встретить в наши дни женщину, которая была бы преданна и верна любимому человеку (не говоря уже о том, чтобы не иметь за плечами опыт десятка неудачных отношений) — задача не то что со звёздочкой, это задача с целым небесным светилом.

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