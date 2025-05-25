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В Минобороны России показали кадры финального этапа обмена пленными с Украиной

В Минобороны России показали кадры финального этапа обмена пленными с Украиной

Министерство обороны России опубликовало видео финального этапа обмена пленными с Украиной. Как сообщили в министерстве, ещё 303 российских военнослужащих вернулись в Россию в рамках нового этапа обмена пленными с Украиной.

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