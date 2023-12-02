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Царьград

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Прыгая в твои просторы, ощущаю внутри свободу: Шарлот признался в любви к России, отправляясь в СИЗО

Прыгая в твои просторы, ощущаю внутри свободу: Шарлот признался в любви к России, отправляясь в СИЗО

Рассказываем, что сказал певец Шарлот на суде и какую меру пресечения ему избрали.Скандально известный музыкант под псевдонимом "Шарлот", предстал перед судом по обвинениям в оправдании нацизма и оскорблении чувств верующих.

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Комментарии
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Mark Kapustin
Ни капли доверия !!!
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