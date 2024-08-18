Резонансное заявление о коррупции в Минобороны Украины: "Пропавший" координатор теракта на "Северных потоках" впервые прервал молчание

ФОТО: freepikСегодня 1,2K прочитали Отставной полковник СБУ Червинский, которого слили западные издания, назвав его координатором теракта на "Северных потоках" при Залужном, впервые прервал молчание после новостей о своей "пропаже" и "похищении".
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