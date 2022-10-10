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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Как получить тридцать котлет из одной скумбрии

Если скумбрия не частый гость на твоем столе, мы настоятельно советуем исправить эту оплошность. Эта рыба обладает множеством полезных веществ, а также отлично подходит как для употребления в вареном виде, так и для приготовления котлет, к примеру.

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