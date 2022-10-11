Крым — под ударом террористов. Как его отвести?

Ветеран спецслужб Сергей Гончаров: Мы точно знаем, кто наш враг Вера Жердева Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Материал комментируют: Сергей Гончаров Крым под ударом террористов — такой вывод сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Ветеран спецслужб Сергей Гончаров: Мы точно знаем, кто наш враг Вера Жердева Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Материал комментируют: Сергей Гончаров Крым под ударом террористов — такой вывод сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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