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ЗАЩИТА СНОВА ПЫТАЕТСЯ ВЫТАЩИТЬ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА ИЗ СИЗО. В ДЕЛЕ СЛИШКОМ МНОГО СТРАННОСТЕЙ

ЗАЩИТА СНОВА ПЫТАЕТСЯ ВЫТАЩИТЬ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА ИЗ СИЗО. В ДЕЛЕ СЛИШКОМ МНОГО СТРАННОСТЕЙ

Очередная апелляция поступила по делу генерала Попова, в котором слишком много странностей. Как минимум, необычно то, что на домашнем аресте настаивают и следствие, и защита, но Попова держат в заключении.

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