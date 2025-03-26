Пока ЦСКА трепали в Минске: «Авангард» и «Ак Барс» начали с гостевых побед, «Спартак» — с героического спасения

Минское «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА, несмотря на две пропущенные шайбы в дебюте. «Спартак» отыгрался со счёта 2:4 и дожал «Северсталь» в овертайме благодаря точному броску Николая Голдобина.
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