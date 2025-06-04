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Царьград

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Не только бактерии, но и тяжёлые металлы: Биотехнолог рассказала, какие ягоды и фрукты нельзя покупать

Не только бактерии, но и тяжёлые металлы: Биотехнолог рассказала, какие ягоды и фрукты нельзя покупать

Мария Золотарева из РТУ МИРЭА предупреждает об опасности покупки свежих фруктов и ягод у дорог. Выхлопные газы и пыль загрязняют продукты, особенно ягоды.

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