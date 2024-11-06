Собянин: Москвичи-паралимпийцы получат призовые выплаты от города

Игры проходили с 28 августа по 8 сентября Спортсмены из Москвы, победившие или ставшие призерами XVII летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже (Франция), а также их тренеры получат поощрительные выплаты от города.
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