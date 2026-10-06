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Фотографии зовут обратно: женщины лучше помнят путешествия, чем мужчины

Фотографии зовут обратно: женщины лучше помнят путешествия, чем мужчины

Случайный запах, знакомая мелодия или вкус еды вызывают воспоминания о путешествиях у 79% опрошенных женщин и 65% мужчин.

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