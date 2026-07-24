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Царьград

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Минцифры предложило шанс выиграть электромобиль в сезоне 2026/2027

Минцифры предложило шанс выиграть электромобиль в сезоне 2026/2027

Минцифры сообщает, что владельцы карты болельщика могут участвовать в Чемпионате болельщиков через приложение "Госуслуги Карта болельщика", зарабатывая очки и выигрывая призы, включая электромобиль, в сезоне 2026/2027 Российской премьер-лиги.

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