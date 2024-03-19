«Разве все РЖД — это пути от угольного разреза до порта?» Эксперты Vgudok разбирают на шпалы презентацию ЗГД монополии Михаила Глазкова

Недавно мы рассказывали читателям о докладе заместителя генерального директора — начальника Центральной дирекции управления движением ОАО «РЖД» Михаила Глазкова под сложным названием «Вызовы и пути решения в технологии и организации перевозочного процесса при росте объёмов перевозок и изменении логистики на железнодорожном транспорте».