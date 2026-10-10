Зарплата в Орловской области к 2029 году может достичь 84,7 тыс. рублей

Прогнозируется рост реальной зарплаты с учетом инфляции: в 2027 году на 2,5%, в 2028-м — на 2,8%, в 2029-м — на 3%.
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