В украинских военных структурах разгорается загадочная ситуация. Заместитель командира по вооружению 43-й артиллерийской бригады ВСУ, майор Константин Безноско, неожиданно скончался 21 июля 2026 года при невыясненных обстоятельствах.
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