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Царьград

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Майор ВСУ Константин Безноско скончался при загадочных обстоятельствах

Майор ВСУ Константин Безноско скончался при загадочных обстоятельствах

В украинских военных структурах разгорается загадочная ситуация. Заместитель командира по вооружению 43-й артиллерийской бригады ВСУ, майор Константин Безноско, неожиданно скончался 21 июля 2026 года при невыясненных обстоятельствах.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Наказан заслужено, давно бы так!!! СМЕРТЬ убийцам детей!
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1 м.