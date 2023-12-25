Идеальная обувь при - 60°С в Якутии⁠⁠

Никто не будет спорить, что обувь всегда играла важную роль в жизни человека. Торбоза и унты, угги, вьетнамки, лапти и валенки, помимо основной функции, могут поведать о традициях того или иного народа, особенностях климата и предпочтениях жителей.
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