В США после нескольких дней сильных штормов погибли около двадцати человек

После нескольких дней сильных дождей и ветра, в результате которых погибли по меньшей мере 18 человек на юге и среднем западе США, уровень рек поднялся, и в воскресенье в этих регионах усилились наводнения, угрожая затоплением и серьезным ущербом населенным пунктам.