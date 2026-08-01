России хватило 14 дней, чтобы парализовать порты Украины: Это слом в СВО. Чёрное море оказалось в состоянии двусторонней транспортной блокады: один из важнейших в мире зерновых коридоров перестал работать.
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