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Царьград

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России хватило 14 дней, чтобы парализовать порты Украины: Это слом в СВО

России хватило 14 дней, чтобы парализовать порты Украины: Это слом в СВО

России хватило 14 дней, чтобы парализовать порты Украины: Это слом в СВО. Чёрное море оказалось в состоянии двусторонней транспортной блокады: один из важнейших в мире зерновых коридоров перестал работать.

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