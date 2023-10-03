В Госдуму внесен законопроект, который может освободить людей с низким доходом от уплаты налогов

Проект о налогах от 0% до 35% в зависимости от величины дохода для физлиц внесен в нижнюю палату. Законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц внесен в Госдуму.
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