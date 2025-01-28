Take-Two заблокировала Telegram-канал мода GTA: Vice City Nextgen Edition Российская команда Revoluti...

Take-Two заблокировала Telegram-канал мода GTA: Vice City Nextgen EditionРоссийская команда Revolution Team, выпустившая мод Nextgen Edition для Grand Theft Auto: Vice City, сообщила, что её Telegram-канал получил жалобу из-за нарушения авторских прав и был заблокирован в течение часа.
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