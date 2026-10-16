Ходовые испытания первого в России поезда на водородных топливных элементах запланированы на 2027 год.
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И где они столько водорода собираются брать? Хотя, может это и есть предсказание Ванги: "поезда поедут от солнца". Солнце ведь тоже на водороде работает.