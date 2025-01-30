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Свежие комментарии

От Мурманска до Владивостока. Махнем?

Автопробег «Экспедиция-Трофи, который в этом году пройдет под девизом «Зажигаем маяки национальной гордости», стартует в Мурманске и пройдет через Ленинградскую область, порт-курорт «Экспедиция», а также Тюмень, Руян-на-Оби, озеро Байкал ….

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