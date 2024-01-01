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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк

Украинские военные в 14.25 сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины СЦКК.

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