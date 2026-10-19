С пятницы очередь из фур на въезд в Литву и Польшу из Белоруссии выросла в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал пограничного комитета республики.
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