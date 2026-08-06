Трамп пригрозил тюрьмой тем, кто сообщил о дефиците боеприпасов в США Американский президент Дональд Трамп пригрозил тюрьмой тем, кто сообщил о дефиците боеприпас.
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Трамп пригрозил тюрьмой тем, кто сообщил о дефиците боеприпасов в США Американский президент Дональд Трамп пригрозил тюрьмой тем, кто сообщил о дефиците боеприпас.
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