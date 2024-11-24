Память участников оленно-транспортных батальонов почтили в музее «Ледокол «Красин»

На мероприятии напомнили о подвигах коренных народов во время Великой Отечественной войны На борту музея «Ледокол «Красин» прошёл День памяти участников оленно-транспортных батальонов Великой Отечественной войны.
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