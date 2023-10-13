Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Не нужно было той тетеньке так громко кричать-Египет уже захлопнул дверцу...

Не нужно было той тетеньке так громко кричать-Египет уже захлопнул дверцу...

Российские и не только релоканты и туристы из Израиля бегут в Египет Неожиданно, да? Правда, разговор идёт не о "тех самых", которые "бывшие звёзды", а обычных людях, которые думали, что сменив родину, они неожиданно для себя обретут "рай на земле".

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