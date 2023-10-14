В Татарстане снизилась смертность от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией. За январь — сентябрь 2023 года по этой причине умерли 150 человек — на 49 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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