Россиянин приговорен к девяти годам за попытку поджога аэродрома в Липецке

Второй Западный окружной военный суд признал 19-летного жителя Липецкой области Всеволода Куликова виновным в покушении на госизмену, в попытке поджога части взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и попытке примкнуть к террористической организации «Легион «Свобода России» (запрещена в РФ).