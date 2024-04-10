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Россиянин приговорен к девяти годам за попытку поджога аэродрома в Липецке

Россиянин приговорен к девяти годам за попытку поджога аэродрома в Липецке

Второй Западный окружной военный суд признал 19-летного жителя Липецкой области Всеволода Куликова виновным в покушении на госизмену, в попытке поджога части взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и попытке примкнуть к террористической организации «Легион «Свобода России» (запрещена в РФ).

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