Вечерняя Москва

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Движение на участке бульвара Энтузиастов в Москве ограничат до конца декабря

Движение на участке бульвара Энтузиастов в Москве ограничат до конца декабря

Движение автомобильного транспорта будет ограничено на участке бульвара Энтузиастов на семь месяцев из-за строительных работ, сообщает в субботу, 14 мая, пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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