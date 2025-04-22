Суд в Тамбове 24 апреля огласит приговор генерал-майору Ивану Попову

Тамбовский гарнизонный военный суд 24 апреля должен огласить приговор по итогам рассмотрения уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.
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