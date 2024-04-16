В Оренбургской области затоплены 14 409 домов и 22 940 участков

В Оренбургской области к утру остались затопленными свыше 14,4 тысячи жилых домов. За ночь вода ушла из 153 зданий, за сутки от нее освободились более тысячи построек, сообщило региональное правительство.
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