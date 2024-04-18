Вице-премьер Украины Верещук заявила, что страну ждет очень сложная зима

Украину ждет очень сложная зима в условиях того, что российские войска уничтожили и повредили значительную часть энергообъектов - в том числе тепловых электростанций, которые также генерируют мощности для отопления.
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