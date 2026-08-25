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Суд над предполагаемым изготовителем бомбы, которая убила в самолете почти 300 человек, перенесли

Суд над предполагаемым изготовителем бомбы, которая убила в самолете почти 300 человек, перенесли

В США за несколько дней до начала отложили процесс над бывшим сотрудником ливийской разведки Абу Агилой Масудом, которого обвиняют в изготовлении бомбы, уничтожившей самолёт Pan Am над шотландским Локерби в 1988 году .

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