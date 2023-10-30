Хирург Крынин: остеоартроз часто появляется после перенесенных инфекционных заболеваний

Хирург, травматолог-ортопед Михаил Крынин в беседе с изданием utro.ru рассказал, что остеоартроз или дегенерация суставов часто появляются после перенесенных инфекционных заболеваний и травм или у людей с избыточным весом.
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