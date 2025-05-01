В США назвали способ урегулирования конфликта на Украине

Мирное урегулирования конфликта на Украине зависит только от Киева и Москвы. Лишь договоренности между ними смогут привести к завершению украинского кризиса, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.
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