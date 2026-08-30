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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайли Дженнер: «Не увлекалась спортом, пока не побывала на матче «Никс»

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер рассказала, что влюбилась в баскетбол и стала преданной болельщицей после того, как впервые посетила домашнюю игру « Нью-Йорка » в легендарном «Мэдисон Сквер Гарден» со своим бойфрендом, актером Тимоти Шаламе.

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