Кайли Дженнер: «Не увлекалась спортом, пока не побывала на матче «Никс»

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер рассказала, что влюбилась в баскетбол и стала преданной болельщицей после того, как впервые посетила домашнюю игру « Нью-Йорка » в легендарном «Мэдисон Сквер Гарден» со своим бойфрендом, актером Тимоти Шаламе.