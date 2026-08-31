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Царьград

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Трамп заявил, что Крым останется в составе России

Трамп заявил, что Крым останется в составе России

Финский корреспондент Кости Хейсканен заявил, что местные жители поддержали воссоединение Крыма с Россией, подчеркнув, что референдум 2014 года выразил желание большинства.

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