Экс-депутат Госдумы Багдасаров призвал провести всероссийский референдум о присоединении Донбасса

Аргументы неделиПолитикаЭкс-депутат Госдумы Багдасаров призвал провести всероссийский референдум о присоединении ДонбассаБывший депутат Госдумы Семен Багдасаров призвал провести всероссийский референдум о присоединении Донбасса.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьaleks virtХм-м-м .... А, может всё же вначале провести референдум в ДНР и ЛНР? Никто же не справшивал жителей ДНР и ЛНР как и где они хотят жить. Я, например, знаю семью русских в Твери, переехавшую из Донбасса два года назад. Купили дом в деревне, работают на земле, дочка политехнический поступила. На вопрос о трудностях, ответили, что у нас, в России, нет никаких "трудностей", ну, может быть, с горюче-смазочными материалами только ... Сейчас они копают картофель, три куста полное ведро. Да, действительно, трудности есть, как получше сохранить урожайSSoberingНу что ещё может орать безграмотрный Багдасаров?Комментировать
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