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Экс-депутат Госдумы Багдасаров призвал провести всероссийский референдум о присоединении Донбасса

Экс-депутат Госдумы Багдасаров призвал провести всероссийский референдум о присоединении Донбасса

Бывший депутат Госдумы Семен Багдасаров призвал провести всероссийский референдум о присоединении Донбасса.

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aleks virt
Хм-м-м .... А, может всё же вначале провести референдум в ДНР и ЛНР? Никто же не справшивал жителей ДНР и ЛНР как и где они хотят жить. Я, например, знаю семью русских в Твери, переехавшую из Донбасса два года назад. Купили дом в деревне, работают на земле, дочка политехнический поступила. На вопрос о трудностях, ответили, что у нас, в России, нет никаких "трудностей", ну, может быть, с горюче-смазочными материалами только ... Сейчас они копают картофель, три куста полное ведро. Да, действительно, трудности есть, как получше сохранить урожай
Sobering
Ну что ещё может орать безграмотрный Багдасаров?

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