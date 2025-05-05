Фильм «В списках не значился» вышел в лидеры проката

На втором месте рейтинга оказался фильм «Кракен» с Александром Петровым в главной роли. Полнометражный фильм «В списках не значился», основанный на одноименной повести Бориса Васильева, занял первое место в кинопрокате России и СНГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии