Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Дядя Сэм разучился делать оружие?

Дядя Сэм разучился делать оружие?

Британский журнал The Economist опубликовал редакционную статью «Can America’s weapons-makers adapt to 21st-century warfare?» (Смогут ли американские производители оружия адаптироваться к условиям войны XXI века?).

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