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Закон, порядок, государство

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Полицейские столичного метрополитена по горячим следам раскрыли карманную кражу

Полицейские столичного метрополитена по горячим следам раскрыли карманную кражу

«Сотрудник патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержал 18-летнего безработного.

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