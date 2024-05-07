SUI демонстрирует рост криптотранзакций. Этот фактор сможет поднять котировки?

Транзакционная активность и количество активных адресов в сети Sui резко выросли за последние дни. Этот всплеск был вызван приложением Spam Sui, которое вознаграждает пользователей монетами SPAM за совершение транзакций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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