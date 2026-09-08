Происшествия
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Происшествия

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Полицейские Подмосковья задержали местного жителя, который в частном доме организовал мини-плантацию по выращиванию конопли

Полицейские Подмосковья задержали местного жителя, который в частном доме организовал мини-плантацию по выращиванию конопли

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Одинцовскому городскому округу в результате оперативно-профилактического мероприятия задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном культивировании запрещенных растений и покушении на сбыт наркотиков.

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