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Французский политик Филиппо: США унизили Макрона своими словами о протестах во Франции

Французский политик Филиппо: США унизили Макрона своими словами о протестах во Франции

Политический деятель из Франции Флориан Филиппо указал на тот факт, что правительство Соединённых Штатов Америки собственными утверждениями по поводу наводнивших страну протестных шествий «публично унизило» главу государства Эммануэля Макрона.

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